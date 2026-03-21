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Aiuti dal Messico a Cuba, parte la flottiglia internazionale

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Una flottiglia sostenuta dal Messico è salpata verso Cuba con aiuti umanitari per affrontare la grave crisi energetica ed economica dell’isola. L’iniziativa, parte di un convoglio internazionale, arriva mentre le Nazioni Unite avvertono del rischio di collasso umanitario legato alla carenza di carburante e alle tensioni con gli Stati Uniti.

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