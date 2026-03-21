Costa Rica, estradato ex giudice negli USA

Il Costa Rica ha estradato negli Stati Uniti l’ex giudice della Corte Suprema Celso Gamboa, accusato di traffico internazionale di droga. Si tratta della prima estradizione di un cittadino dopo la riforma del 2025, introdotta per contrastare il crescente potere della criminalità organizzata nel Paese.
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