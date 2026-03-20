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Scozia, tentato accesso a base nucleare: arrestato iraniano

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Scozia, due persone hanno tentato di entrare senza autorizzazione nella base nucleare HM Naval Base Clyde di Faslane, centro della deterrenza nucleare britannica. Un uomo di 34 anni iraniano e una donna di 31 anni sono stati fermati nelle vicinanze. La Royal Navy conferma gli arresti, mentre proseguono le indagini. Non sono ancora noti i motivi del tentativo, ma non si esclude un possibile caso di spionaggio.

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