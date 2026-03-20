Scozia, tentato accesso a base nucleare: arrestato iraniano

Scozia, due persone hanno tentato di entrare senza autorizzazione nella base nucleare HM Naval Base Clyde di Faslane, centro della deterrenza nucleare britannica. Un uomo di 34 anni iraniano e una donna di 31 anni sono stati fermati nelle vicinanze. La Royal Navy conferma gli arresti, mentre proseguono le indagini. Non sono ancora noti i motivi del tentativo, ma non si esclude un possibile caso di spionaggio.