All’Avana torna l’emergenza idrica, interi quartieri colpiti, complice la crisi energetica e la carenza di carburante. Residenti in strada con secchi e contenitori per rifornirsi dalle autobotti, mentre altri trasportano l’acqua a mano con mezzi di fortuna. La situazione quotidiana resta critica per molti cittadini, costretti ad attendere la distribuzione tramite camion cisterna, trasportando manualmente l'acqua per poi bollirla prima dell’uso. Un problema strutturale che dura da anni: infrastrutture obsolete limitano l’accesso regolare per fino a 200 mila persone.
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