Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

All’Avana torna l’emergenza idrica, interi quartieri colpiti

Mondo

All’Avana torna l’emergenza idrica, interi quartieri colpiti, complice la crisi energetica e la carenza di carburante. Residenti in strada con secchi e contenitori per rifornirsi dalle autobotti, mentre altri trasportano l’acqua a mano con mezzi di fortuna. La situazione quotidiana resta critica per molti cittadini, costretti ad attendere la distribuzione tramite camion cisterna, trasportando manualmente l'acqua per poi bollirla prima dell’uso. Un problema strutturale che dura da anni: infrastrutture obsolete limitano l’accesso regolare per fino a 200 mila persone.

Prossimi video

Libano, a Beirut aereo italiano con aiuti umanitari

Mondo

Israele, stop raid su siti energetici Iran su pressione Usa

Mondo

Razzo Artemis II verso la rampa, pronto per il lancio

Mondo

Iran, tre condanne a morte dopo proteste di gennaio

Mondo

Ucraina, domani riprendono negoziati negli USA

Mondo

Riapre il valico di Rafah, evacuati i primi pazienti

Mondo