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Germania, corsa contro il tempo per salvare la megattera

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Al largo della costa tedesca del Mar Baltico continua l’operazione per tentare di salvare la megattera spiaggiata da tre settimane. I soccorritori proteggono l'esemplare, ribattezzato Timmy, con coperte bagnate mentre un escavatore scava un canale artificiale per cercare di riportarlo in mare aperto. “Non siamo qui per causare ulteriore sofferenza, ma per liberarla da questa prigione. Dobbiamo provarci”, ha spiegato la veterinaria Janine Bahr-van Gemmert. “Gli esperti sono d'accordo: merita una possibilità di continuare a vivere là fuori".

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