Corea del Sud, incendio in fabbrica: circa 50 feriti

Un incendio ha colpito una fabbrica di componenti auto a Daejeon, in Corea del Sud, causando circa 50 feriti, di cui 35 gravi. Sul posto sono intervenuti centinaia di soccorritori mentre dense colonne di fumo si sono alzate dalla struttura.
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