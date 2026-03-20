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Corea del Sud, incendio in fabbrica: circa 50 feriti

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Un incendio ha colpito una fabbrica di componenti auto a Daejeon, in Corea del Sud, causando circa 50 feriti, di cui 35 gravi. Sul posto sono intervenuti centinaia di soccorritori mentre dense colonne di fumo si sono alzate dalla struttura.

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