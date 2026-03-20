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Fedeli in preghiera alla Mecca per la fine del Ramadan

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Migliaia di fedeli si sono riuniti alla Grande Moschea della Mecca per la preghiera dell’Eid al-Fitr, che segna la fine del Ramadan. La festività è stata celebrata in giorni diversi nei vari Paesi a seconda dell’osservazione della luna.

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