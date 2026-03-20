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Ciclone Narelle colpisce il nord-est dell’Australia

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Il ciclone tropicale Narelle ha attraversato il Far North Queensland causando forti venti, piogge torrenziali e interruzioni di corrente. Arrivato come categoria 4 e poi indebolito, ha provocato danni limitati ma ha messo in allerta le autorità, che avevano già predisposto squadre di emergenza per eventuali interventi.

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