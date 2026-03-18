Beirut, violoncellista Mahdi Saheli suona tra le macerie

Il violoncellista Mahdi Saheli ha pubblicato un video in cui suona il suo strumento tra le macerie di Beirut, distrutta dai raid israeliani. Il filmato, condiviso da utenti e televisioni di tutto il mondo, è stato definito un atto di protesta pacifica contro il conflitto in corso in Medio Oriente. "Nel bel mezzo della guerra e della distruzione, la musica suona una melodia di speranza, trasformando i sospiri della sofferenza in melodie che riflettono la resilienza dello spirito umano", ha scritto il musicista su Instagram.
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