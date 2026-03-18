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Beirut, violoncellista Mahdi Saheli suona tra le macerie

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Il violoncellista Mahdi Saheli ha pubblicato un video in cui suona il suo strumento tra le macerie di Beirut, distrutta dai raid israeliani. Il filmato, condiviso da utenti e televisioni di tutto il mondo, è stato definito un atto di protesta pacifica contro il conflitto in corso in Medio Oriente. "Nel bel mezzo della guerra e della distruzione, la musica suona una melodia di speranza, trasformando i sospiri della sofferenza in melodie che riflettono la resilienza dello spirito umano", ha scritto il musicista su Instagram.

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