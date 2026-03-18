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Nazionale femminile iraniana, il ritorno in patria

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La nazionale femminile iraniana di calcio rientra verso casa dopo il torneo in Australia, mentre il conflitto in Medio Oriente accresce tensioni e timori. Alcune giocatrici hanno chiesto asilo temendo ritorsioni, ottenendo visti umanitari, mentre altre sono tornate sui propri passi.

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