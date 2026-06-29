Germania, strage in un istituto per minori: 6 morti a Stade

Almeno sei persone sono morte in una sparatoria avvenuta in una struttura di accoglienza per minori a Stade, nel nord della Germania. Cinque sono decedute sul colpo, mentre una sesta è morta in ospedale. La polizia tedesca ha fermato due persone, tra cui il presunto autore della strage. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, alla base del tragico gesto ci sarebbe una vicenda familiare.