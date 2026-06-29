Sky Cube 29/6 - Usa, cosa c'è dietro i centri dell'ICE?

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Trump e i migranti, cosa c'è dietro i centri di detenzione dell'ICE? - Sky Cube 29/06

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Quali sono gli interessi economici dietro i centri di detenzione dell’ICE negli Stati Uniti? Mentre i sondaggi mostrano la stanchezza del suo elettorato per la gestione della guerra in Iran e dell'economia, Donald Trump cerca di recuperare ribadendo il pugno duro sull'immigrazione, uno dei temi che gli aveva consentito di vincere le elezioni. In questa puntata di Sky Cube Stefania Pinna dialoga con Cristiana Mancini a partire dal suo reportage "A caro prezzo" dedicato alla situazione nel Centro di detenzione dell'ICE nel New Jersey.

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