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Follow the money, cosa c’è dietro i centri di detenzione dell’ICE

Cristiana Mancini

©Getty

Nel giorno del 250° anniversario dell’indipendenza USA, un reportage dal centro ICE di Delaney Hall a Newark dove libertà e diritti si scontrano le condizioni dei migranti detenuti e le proteste su abusi, scioperi e politiche migratorie

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