Meteo, un fulmine colpisce la Torre Eiffel a Parigi

Sabato 27 giugno, durante un temporale a Parigi, la Torre Eiffel è stata colpita da un fulmine. In un filmato, girato da Sylvain Leser, si vede l'iconico monumento colpito da un fulmine. "Non riesco nemmeno a descrivere l'emozione che ho provato quando ho visto un fulmine colpire proprio al centro della nostra Torre Eiffel", ha scritto su X.

Il temporale si è verificato nel mezzo di un'ondata di caldo mortale da record, con temperature superiori ai 40 °C (104 °F) registrate in molte parti del paese.