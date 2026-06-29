Meteo, un fulmine colpisce la Torre Eiffel a Parigi

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Un fulmine colpisce la Torre Eiffel a Parigi durante un temporale sulla città

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Sabato 27 giugno, durante un temporale a Parigi, la Torre Eiffel è stata colpita da un fulmine. In un filmato, girato da Sylvain Leser, si vede l'iconico monumento colpito da un fulmine. "Non riesco nemmeno a descrivere l'emozione che ho provato quando ho visto un fulmine colpire proprio al centro della nostra Torre Eiffel", ha scritto su X.

Il temporale si è verificato nel mezzo di un'ondata di caldo mortale da record, con temperature superiori ai 40 °C (104 °F) registrate in molte parti del paese.

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