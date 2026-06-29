Sabato 27 giugno, durante un temporale a Parigi, la Torre Eiffel è stata colpita da un fulmine. In un filmato, girato da Sylvain Leser, si vede l'iconico monumento colpito da un fulmine. "Non riesco nemmeno a descrivere l'emozione che ho provato quando ho visto un fulmine colpire proprio al centro della nostra Torre Eiffel", ha scritto su X.
Il temporale si è verificato nel mezzo di un'ondata di caldo mortale da record, con temperature superiori ai 40 °C (104 °F) registrate in molte parti del paese.
Prossimi video
Sky Cube 29/6 - Usa, cosa c'è dietro i centri dell'ICE?
Mondo
Meteo, un fulmine colpisce la Torre Eiffel a Parigi
Mondo
A caro prezzo - Il reportage
Mondo
Germania, sparatoria a Stade: cinque morti, due fermati
Mondo
Raid del Pakistan in Afghanistan, accuse di strage di civili
Mondo
Terremoto in Venezuela, nuova forte scossa di magnitudo 4.6
Mondo
Usa, catena umana nello stagno per salvare un automobilista
Mondo