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Sirene suonano a Tel Aviv, residenti nei rifugi

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Il 16 marzo le sirene hanno risuonato in tutta la città di Tel Aviv per avvertire la popolazione dell’arrivo imminente di attacchi legati al conflitto con l’Iran. In questi giorni Israele ha continuato a sferrare strike contro l'Iran, il Libano e Gaza, prendendo di mira i militanti di Hezbollah e Hamas, sostenuti da Teheran. Così le città israeliane sono state prese di mira da missili balistici e attacchi da parte dell’Iran e delle nazioni alleate.

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