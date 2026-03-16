Ungheria, i partiti manifestano prima delle elezioni

Domenica 15 marzo i partiti di governo e di opposizione ungheresi hanno organizzato grandi manifestazioni per mobilitare gli elettori in vista delle elezioni di aprile. Secondo l’agenzia turistica, 180mila sostenitori del governo in carica hanno partecipato a una «marcia della pace» che ha attraversato il Danubio, mentre 150mila sostenitori dell’opposizione si sono radunati con il leader Peter Magyar in Piazza degli Eroi a Budapest.
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