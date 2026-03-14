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Raid russo in cinque regioni ucraine: morti e feriti a Kiev

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Un attacco russo con missili e droni ha colpito cinque regioni dell'Ucraina nella notte, causando quattro morti e 15 feriti nella regione di Kiev. Il presidente Zelensky ha dichiarato che il principale obiettivo era l'infrastruttura energetica, ma sono stati danneggiati anche edifici residenziali, scuole e attività commerciali.

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