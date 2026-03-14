Raid russo in cinque regioni ucraine: morti e feriti a Kiev

Un attacco russo con missili e droni ha colpito cinque regioni dell'Ucraina nella notte, causando quattro morti e 15 feriti nella regione di Kiev. Il presidente Zelensky ha dichiarato che il principale obiettivo era l'infrastruttura energetica, ma sono stati danneggiati anche edifici residenziali, scuole e attività commerciali.
Prossimi video
La risposta dell'Iran agli Usa non si fa attendere
Mondo
Continuano i raid sul Libano, le voci da Beirut
Mondo
Caracas, bandiera Usa torna a sventolare all'ambasciata
Mondo
Proteste a Cuba, incendiata sede Partito comunista a Moron
Mondo
Sky Tg25, la guerra in Iran tra regime e petrolio
Mondo
Raid israeliano nel cuore di Beirut, colpito un palazzo
Mondo
Tempesta di sabbia a Gaza, distrutti campi profughi
Mondo