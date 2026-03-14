Guerra in Iran, Usa attaccano isola di Kharg

Gli Stati hanno attaccato l'isola iraniana di Kharg, inaugurando una svolta nella guerra all’Iran. Infatti l’isola ospita infrastrutture vitali per la Repubblica islamica, perché da quei siti transita circa il 90% di tutto il suo greggio. Fino a questo attacco, i raid si erano concentrati solo su obiettivi militari.
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