Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra in Iran, Usa attaccano isola di Kharg

Mondo

Gli Stati hanno attaccato l'isola iraniana di Kharg, inaugurando una svolta nella guerra all’Iran. Infatti l’isola ospita infrastrutture vitali per la Repubblica islamica, perché da quei siti transita circa il 90% di tutto il suo greggio. Fino a questo attacco, i raid si erano concentrati solo su obiettivi militari.

Prossimi video

La risposta dell'Iran agli Usa non si fa attendere

Mondo

Continuano i raid sul Libano, le voci da Beirut

Mondo

Caracas, bandiera Usa torna a sventolare all'ambasciata

Mondo

Proteste a Cuba, incendiata sede Partito comunista a Moron

Mondo

Sky Tg25, la guerra in Iran tra regime e petrolio

Mondo

Raid israeliano nel cuore di Beirut, colpito un palazzo

Mondo