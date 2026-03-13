Offerte Sky
Petroliera russa alla deriva al largo della Sicilia

Mondo

La petroliera russa Arctic Metagaz è rimasta alla deriva nel Mediterraneo, a circa 30 miglia dall’isola siciliana di Linosa. La nave sarebbe stata colpita da un drone a sud di Malta; sul posto operano Marina Militare e Guardia Costiera italiane.

