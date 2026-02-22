Offerte Sky
Regno Unito, nuove verifiche sul principe Andrea

Mondo

Una presenza di polizia è rimasta davanti a Wood Farm, residenza del principe Andrea Mountbatten-Windsor, dopo il rilascio seguito all’arresto per presunta cattiva condotta in pubblico ufficio. Le accuse riguardano l’invio a Epstein di documenti riservati quando ricopriva l’incarico di inviato commerciale. La Metropolitan Police ha avviato una revisione separata contattando agenti attuali ed ex colleghi che avrebbero lavorato con lui. Andrea ha sempre negato illeciti e ha dichiarato di essersi pentito dell’amicizia con Jeffrey Epstein.

