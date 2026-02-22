Madagascar, oltre 60 morti per il ciclone Gezani

L’UNICEF ha chiesto un rapido aumento degli aiuti umanitari in Madagascar dopo il passaggio del ciclone Gezani, che ha causato oltre 60 morti. A Toamasina interi quartieri sono stati distrutti, con case spazzate via e infrastrutture gravemente danneggiate. Centinaia di migliaia di persone risultano colpite e decine di migliaia sono sfollate. Le autorità avvertono che la risposta umanitaria deve essere accelerata nei prossimi giorni.