Madagascar, oltre 60 morti per il ciclone Gezani

L’UNICEF ha chiesto un rapido aumento degli aiuti umanitari in Madagascar dopo il passaggio del ciclone Gezani, che ha causato oltre 60 morti. A Toamasina interi quartieri sono stati distrutti, con case spazzate via e infrastrutture gravemente danneggiate. Centinaia di migliaia di persone risultano colpite e decine di migliaia sono sfollate. Le autorità avvertono che la risposta umanitaria deve essere accelerata nei prossimi giorni.
Prossimi video
Brasile, incidente con deltaplano a Rio de Janeiro: 2 morti
Mondo
Iran decreta forze armate UE come organizzazioni terroristiche
Mondo
Cina, scarsa visibilità per forti venti e tempeste di sabbia
Mondo
Israele, proteste a Tel Aviv per inchiesta su 7 ottobre 2023
Mondo
Ucraina, raid russo nella notte: morti e feriti a Leopoli
Mondo
Guerra dei dazi, Trump annunica nuove tariffe
Mondo
Lione, corteo per il militante di estrema destra ucciso
Mondo