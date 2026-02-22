Offerte Sky
Madagascar, oltre 60 morti per il ciclone Gezani

Mondo

L’UNICEF ha chiesto un rapido aumento degli aiuti umanitari in Madagascar dopo il passaggio del ciclone Gezani, che ha causato oltre 60 morti. A Toamasina interi quartieri sono stati distrutti, con case spazzate via e infrastrutture gravemente danneggiate. Centinaia di migliaia di persone risultano colpite e decine di migliaia sono sfollate. Le autorità avvertono che la risposta umanitaria deve essere accelerata nei prossimi giorni.

