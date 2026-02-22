Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Macedonia del Nord, Strumica celebra il Carnevale

Mondo

La città di Strumica, in Macedonia del Nord, ha ospitato il tradizionale Carnevale con centinaia di partecipanti in costume. La manifestazione, le cui origini risalgono al XVII secolo, ha visto sfilate a tema tra musica e danze. I festeggiamenti precedono l’inizio della Quaresima ortodossa, che comincia il 23 febbraio. L’evento richiama ogni anno residenti e visitatori nel centro cittadino.

Prossimi video

Brasile, incidente con deltaplano a Rio de Janeiro: 2 morti

Mondo

Iran decreta forze armate UE come organizzazioni terroristiche

Mondo

Cina, scarsa visibilità per forti venti e tempeste di sabbia

Mondo

Israele, proteste a Tel Aviv per inchiesta su 7 ottobre 2023

Mondo

Ucraina, raid russo nella notte: morti e feriti a Leopoli

Mondo

Guerra dei dazi, Trump annunica nuove tariffe

Mondo