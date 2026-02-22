Macedonia del Nord, Strumica celebra il Carnevale

La città di Strumica, in Macedonia del Nord, ha ospitato il tradizionale Carnevale con centinaia di partecipanti in costume. La manifestazione, le cui origini risalgono al XVII secolo, ha visto sfilate a tema tra musica e danze. I festeggiamenti precedono l’inizio della Quaresima ortodossa, che comincia il 23 febbraio. L’evento richiama ogni anno residenti e visitatori nel centro cittadino.