Macedonia del Nord, Strumica celebra il Carnevale

La città di Strumica, in Macedonia del Nord, ha ospitato il tradizionale Carnevale con centinaia di partecipanti in costume. La manifestazione, le cui origini risalgono al XVII secolo, ha visto sfilate a tema tra musica e danze. I festeggiamenti precedono l’inizio della Quaresima ortodossa, che comincia il 23 febbraio. L’evento richiama ogni anno residenti e visitatori nel centro cittadino.
Prossimi video
Brasile, incidente con deltaplano a Rio de Janeiro: 2 morti
Mondo
Iran decreta forze armate UE come organizzazioni terroristiche
Mondo
Cina, scarsa visibilità per forti venti e tempeste di sabbia
Mondo
Israele, proteste a Tel Aviv per inchiesta su 7 ottobre 2023
Mondo
Ucraina, raid russo nella notte: morti e feriti a Leopoli
Mondo
Guerra dei dazi, Trump annunica nuove tariffe
Mondo
Lione, corteo per il militante di estrema destra ucciso
Mondo