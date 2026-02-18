Offerte Sky
Zoo di Tokyo, cucciolo di macaco non lascia mai suo peluche

Mondo

Un cucciolo di macaco giapponese di sei mesi, chiamato Punch, sta imparando a socializzare con il suo gruppo allo zoo dopo essere stato abbandonato dalla madre. Nato allo Ichikawa City Zoo vicino Tokyo, è stato allevato a mano e si è affezionato a un peluche a forma di orangotango. Da gennaio vive con altri macachi e, secondo lo zoo, sta rafforzando gradualmente le interazioni, come mostrano i video in cui gioca e si arrampica su un esemplare più grande

