Canada, esercitazione militare nel gelo artico

Le forze armate canadesi hanno svolto un’esercitazione nell’Artico affrontando temperature estreme. Il vento ha fatto scendere la percezione fino a meno 50 gradi durante l’operazione Nanook. I militari hanno tagliato il ghiaccio per preparare prove di immersione in acqua gelida. Le manovre si svolgono con comunità indigene e partner territoriali, sullo sfondo di nuove tensioni politiche sull’Artico.