Filippine, fedeli celebrano il Mercoledì delle Ceneri

Mondo

I cattolici filippini hanno partecipato ai riti del Mercoledì delle Ceneri che segnano l’inizio della Quaresima. La ricorrenza apre i 40 giorni che precedono la Pasqua, dedicati a digiuno, preghiera e riflessione. A Manila, nella chiesa di Baclaran, molti fedeli hanno ricevuto la cenere sulla fronte come segno di devozione. I cattolici rappresentano circa l’85% della popolazione del Paese.

