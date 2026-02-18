Filippine, fedeli celebrano il Mercoledì delle Ceneri

I cattolici filippini hanno partecipato ai riti del Mercoledì delle Ceneri che segnano l’inizio della Quaresima. La ricorrenza apre i 40 giorni che precedono la Pasqua, dedicati a digiuno, preghiera e riflessione. A Manila, nella chiesa di Baclaran, molti fedeli hanno ricevuto la cenere sulla fronte come segno di devozione. I cattolici rappresentano circa l’85% della popolazione del Paese.
