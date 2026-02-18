Bangladesh, opposizioni protestano contro nuovo premier

Tarique Rahman ha giurato come nuovo primo ministro del Bangladesh dopo la netta vittoria del BNP alle elezioni. La cerimonia, tenuta all’aperto davanti al Parlamento, è stata boicottata dall’alleanza Jamaat-e-Islami. L’opposizione ha denunciato violenze durante la campagna elettorale e ha organizzato una manifestazione a Dhaka. Nonostante le tensioni, i parlamentari eletti di Jamaat hanno comunque prestato giuramento.