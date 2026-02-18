Offerte Sky
Bangladesh, opposizioni protestano contro nuovo premier

Mondo

Tarique Rahman ha giurato come nuovo primo ministro del Bangladesh dopo la netta vittoria del BNP alle elezioni. La cerimonia, tenuta all’aperto davanti al Parlamento, è stata boicottata dall’alleanza Jamaat-e-Islami. L’opposizione ha denunciato violenze durante la campagna elettorale e ha organizzato una manifestazione a Dhaka. Nonostante le tensioni, i parlamentari eletti di Jamaat hanno comunque prestato giuramento.

