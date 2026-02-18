Bangladesh, opposizioni protestano contro nuovo premier

Tarique Rahman ha giurato come nuovo primo ministro del Bangladesh dopo la netta vittoria del BNP alle elezioni. La cerimonia, tenuta all’aperto davanti al Parlamento, è stata boicottata dall’alleanza Jamaat-e-Islami. L’opposizione ha denunciato violenze durante la campagna elettorale e ha organizzato una manifestazione a Dhaka. Nonostante le tensioni, i parlamentari eletti di Jamaat hanno comunque prestato giuramento.
Prossimi video
Parolin: Vaticano non parteciperà al Board of Peace per Gaza
Mondo
Colloqui tra Usa e Iran, progressi ma strada è ancora lunga
Mondo
Brasile, scuole di samba sfilano al Sambodromo per Carnevale
Mondo
Crans Montana, testimonianza videomaker de Le Constellation
Mondo
Colloqui Iran Usa, Teheran: concordi su linee guida nucleare
Mondo
Il Board of Peace di Trump, Italia partecipa come osservatore
Mondo
Iran, esercitazioni militari nello Stretto di Hormuz
Mondo