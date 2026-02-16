Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Svizzera, deragliamento treno vicino Goppenstein: feriti

Mondo

Un treno è deragliato vicino a Goppenstein, nelle Alpi svizzere, provocando cinque feriti. Uno è stato portato all’ospedale di Sion, gli altri sono stati curati sul posto. Tutti i 29 passeggeri sono stati evacuati a Goppenstein e poi trasferiti in autobus a Gampel, a valle della valle. La polizia cantonale del Vallese ha detto che le cause del deragliamento sono ancora sconosciute

Prossimi video

Sky Cube, l'America di Trump

Mondo

Board of peace, cos'è il Consiglio voluto da Trump

Mondo

Striscia di Gaza, i primi preparativi in attesa del Ramadan

Mondo

Guerra in Ucraina, tanti dubbi in vista dei negoziati trilaterali di Ginevra

Mondo

Volker a Sky Tg24: "Nessun progresso in colloqui con Putin"

Mondo

Sky Cube, la dottrina "Donroe"

Mondo