Svizzera, deragliamento treno vicino Goppenstein: feriti

Un treno è deragliato vicino a Goppenstein, nelle Alpi svizzere, provocando cinque feriti. Uno è stato portato all’ospedale di Sion, gli altri sono stati curati sul posto. Tutti i 29 passeggeri sono stati evacuati a Goppenstein e poi trasferiti in autobus a Gampel, a valle della valle. La polizia cantonale del Vallese ha detto che le cause del deragliamento sono ancora sconosciute