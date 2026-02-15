Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Polonia, Mar Baltico ghiacciato dopo le gelate polari

Mondo

Il Mar Baltico si è ghiacciato attorno alla penisola di Hel, in Polonia, dopo giorni di temperature sotto zero. Le barche sono rimaste bloccate nei porti e i pescatori hanno camminato sul ghiaccio per monitorarle. Anche la spiaggia innevata è stata attraversata da residenti e visitatori. Data la bassa salinità del Baltico, il mare può congelare in caso di freddo prolungato. Data la bassa salinità del Baltico, il mare può congelare in caso di freddo prolungato

Prossimi video

New York, matrimoni in piazza per “Love in Times Square”

Mondo

Navalny, 5 paesi accusano, ucciso da veleno rane

Mondo

Usa-Europa, Franke: Rubio nella giusta direzione

Mondo

Iran: "Pronti a compromessi con Usa per accordo su nucleare"

Mondo

Messico, minatori rapiti e uccisi dai cartelli: 10 morti

Mondo

SpaceX, lanciato in orbita nuovo gruppo satelliti Starlink

Mondo