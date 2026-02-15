Polonia, Mar Baltico ghiacciato dopo le gelate polari

Il Mar Baltico si è ghiacciato attorno alla penisola di Hel, in Polonia, dopo giorni di temperature sotto zero. Le barche sono rimaste bloccate nei porti e i pescatori hanno camminato sul ghiaccio per monitorarle. Anche la spiaggia innevata è stata attraversata da residenti e visitatori. Data la bassa salinità del Baltico, il mare può congelare in caso di freddo prolungato. Data la bassa salinità del Baltico, il mare può congelare in caso di freddo prolungato