SpaceX, lanciato in orbita nuovo gruppo satelliti Starlink

La società SpaceX ha lanciato con successo nello spazio un nuovo gruppo di satelliti Starlink. Il razzo Falcon 9 che li trasportava è partito dalla base della Vanderberg Space Force in California ed è poi atterrato su una nave drone di stanza nell'Oceano Pacifico.
