Usa, migliaia in corteo a Los Angeles per proteste in Iran

Mondo

A Los Angeles migliaia di persone hanno marciato per denunciare la repressione delle proteste in Iran, iniziate il 28 dicembre per le difficoltà economiche vissute dai cittadini. La manifestazione è stata organizzata in occasione della “Giornata Globale di Azione”, durante la quale si sono svolti cortei in numerose città di tutto il mondo.

