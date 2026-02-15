Usa, migliaia in corteo a Los Angeles per proteste in Iran

A Los Angeles migliaia di persone hanno marciato per denunciare la repressione delle proteste in Iran, iniziate il 28 dicembre per le difficoltà economiche vissute dai cittadini. La manifestazione è stata organizzata in occasione della “Giornata Globale di Azione”, durante la quale si sono svolti cortei in numerose città di tutto il mondo.
Prossimi video
Navalny avvelenato dalla Russia con una tossina delle rane
Mondo
Reza Pahlavi a Monaco: il regime è molto indebolito, sono pronto a tornare
Mondo
Grecia, proteste ad Atene: trattori davanti al Parlamento
Mondo
Italia-Africa, Meloni: Italia ponte privilegiato con Europa
Mondo
Monaco, Rubio rassicura Europa su alleanza con Usa
Mondo
Crisi carburante a Cuba, l’elettrico salva la mobilità
Mondo
Calenda: "Europa si sta muovendo sul piano della difesa"
Mondo