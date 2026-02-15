New York, matrimoni in piazza per “Love in Times Square”

A New York la piazza di Times Square ha ospitato due proposte e due cerimonie di matrimonio in occasione dell’evento “Love in Times Square”. Lo show ha incluso installazioni immersive e l’esibizione dal vivo del cast di "Two Strangers (Carry a Cake Across New York)" di Broadway.
