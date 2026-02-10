Volo con pazienti e bambini palestinesi arrivato a Ciampino

Un C130 dell’Aeronautica Militare è atterrato all’aeroporto di Ciampino con a bordo pazienti palestinesi bisognosi di cure mediche urgenti. L’operazione umanitaria ha coinvolto tre velivoli partiti da Israele, che hanno evacuato 26 bambini palestinesi accompagnati dai familiari, per un totale di 117 persone
Prossimi video
Sky Tg24 Mondo, la conferenza di Monaco e la demolizione dell'ordine globale
Mondo
Sky Tg24 Numeri, la puntata del 9 febbraio 2026
Mondo
Trump contesta spettacolo Bad Bunny al Super Bowl
Mondo
Libano, crollo di un palazzo a Tripoli: almeno 15 morti
Mondo
L'allarme di Rsf: rischia di morire in carcere
Mondo
Ucraina, due arresti per attentato a Generale russo
Mondo
Spagna, maltempo in Andalusia: inondazioni nella regione
Mondo