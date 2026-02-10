Armenia, Vance in visita per accordi di pace ed economici

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è arrivato in Armenia. È la prima visita nel Paese di un presidente o vicepresidente Usa in carica. Ha visitato il memoriale del Genocidio armeno di Tsitsernakaberd, a Yerevan. Vance ha partecipato a una cerimonia con deposizione di una corona di fiori. Il vicepresidente Usa ha detto che Washington è pronta a esportare chip avanzati e droni di sorveglianza e a investire nelle infrastrutture. La visita si inserisce nel negoziato con l’Azerbaijan, con cui l’Armenia è in guerra da decenni.
