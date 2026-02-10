Perù, la festa della Candelaria tra danze e folklore andino

Lunedì 9 febbraio centinaia di danzatori in costume hanno invaso le strade di Puno per la festa della Virgen de la Candelaria. I gruppi folklorici hanno sfilato fino al tempio di San Juan Bautista con esibizioni tradizionali per residenti e visitatori. Nel 2014 l’UNESCO ha riconosciuto la festività come Patrimonio culturale immateriale. Le sue origini risalgono al XVI secolo tra tradizioni preispaniche, cristiane e culto della Pachamama (la madre terra).