Iran, proseguono le proteste contro la crisi economica

Alcuni manifestanti nel nord dell’Iran hanno strappato una bandiera nazionale durante le proteste contro la crisi economica. Le manifestazioni, le più vaste degli ultimi tre anni, sono iniziate a dicembre a Teheran e si sono estese a livello nazionale, alimentate da inflazione record, sanzioni e restrizioni alle libertà. Sullo sfondo, la riforma dei sussidi del governo ha fatto aumentare i prezzi di beni essenziali e ha acceso ulteriormente il malcontento
