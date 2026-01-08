NASA, rientro anticipato per Crew-11 da Stazione Spaziale?

La NASA sta valutando un raro rientro anticipato del suo equipaggio dalla Stazione Spaziale Internazionale
Prossimi video
Boccia (PD) e Procaccini (FdI) ospiti di Sart
Mondo
Crisi climatica, gli Stati Uniti si ritirano da 66 trattati internazionali
Mondo
Trattori a Parigi, proteste agricole paralizzano il traffico
Mondo
Casa Bianca: valutiamo l'acquisto della Groenlandia
Mondo
Maltempo in Kosovo, inondazioni e allagamenti
Mondo
Venezuela, Nuovo blitz Usa contro una petroliera russa
Mondo
Los Angeles ricorda le vittime dell’incendio Eaton del 2025
Mondo