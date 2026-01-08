Maltempo in Kosovo, inondazioni e allagamenti

Gravi allagamenti hanno colpito vaste aree del Kosovo dopo piogge intense. Un villaggio è finito sott’acqua, con case e strade sommerse, mentre scuole chiuse fino al 12 gennaio, blackout e stop all’acqua potabile aggravano l’emergenza
