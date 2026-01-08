Inondazioni in Kosovo, villaggi allagati e scuole chiuse

Le riprese effettuate con un drone giovedì 8 gennaio hanno mostrato un villaggio allagato in Kosovo, mentre gravi inondazioni hanno colpito vaste zone del paese balcanico.
