Allo scalo milanese sono arrivate le bare in legno chiaro con i corpi di Achille Barosi e Chiara Costanzo, del bolognese Giovanni Tamburi e del genovese Emanuele Galeppini. Il volo di Stato è poi ripartito per portare nella Capitale la vittima romana Riccardo Minghetti

Il volo di Stato che trasportava i feretri di cinque delle sei giovani vittime italiane di Crans-Montana (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) è atterrato all’aeroporto di Milano Linate poco prima delle 13. A scendere dall’aereo sono state solo quattro bare in legno chiaro con i feretri dei due amici milanesi Achille Barosi e Chiara Costanzo, del bolognese Giovanni Tamburi e del genovese Emanuele Galeppini, che poi due cortei riporteranno nelle loro rispettive città. Ad accogliere le vittime, che dall’aereo sono state spostate sui carri funebri, c'erano i loro parenti e le autorità con i gonfaloni di Regione, Comune e città metropolitana. Nel totale silenzio, tra lacrime e dolore, un sacerdote ha benedetto le bare dei ragazzi. Il volo di Stato è poi ripartito verso l'Aeroporto di Ciampino Militare, per riportare a casa il romano Riccardo Minghetti.

Fontana: “Momento straziante”

Presente a Linate anche il governatore lombardo Attilio Fontana. Quello dell'arrivo dei feretri delle giovani vittime di Crans-Montana a Milano, ha detto il presidente della Regione, "è stato un momento straziante. Ho parlato con i genitori che hanno dimostrato di essere forti, ma sono distrutti da questa situazione". E ha aggiunto: "Ora bisogna cercare di dimostrare di essere vicini a loro, di stringerci tutti intorno per cercare di elaborare questa situazione, che nessuno di noi riesce ad accettare, nonostante siano passati così tanti giorni, sembra ancora incredibile. Credo che con il Niguarda stiamo facendo un'importante operazione per salvaguardare la vita degli altri ragazzi feriti e siamo a disposizione per qualunque intervento medico, di vicinanza ai genitori per tutto ciò che è necessario".