Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ras Al Khaimah, show di droni e fuochi d’artificio da record

Mondo

L’Emirato di Ras Al Khaimah ha accolto il 2026 con uno spettacolo di droni e fuochi d’artificio durato 15 minuti. L’evento ha stabilito un Guinness World Record per la più grande rappresentazione aerea di una fenice realizzata con droni. Oltre duemila velivoli hanno illuminato il cielo del lungomare, seguiti da un lungo show pirotecnico su più chilometri. Migliaia di persone hanno assistito ai festeggiamenti tra resort, festival e aree pubbliche dell’emirato.

Prossimi video

Venezuela, l'analisi di Antonella Mori (IPSI)

Mondo

Svizzera, ambasciatore: "14 feriti italiani, 6 dispersi"

Mondo

Venezuela, l'analisi di Panero

Mondo

Turchia, forte nevicata paralizza villaggi e aree rurali

Mondo

California, gravi inondazioni in Bay Area di San Francisco

Mondo

Attacco al Venezuela, le esplosioni a Caracas

Mondo