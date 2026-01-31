Usa, manifestazioni anti-ICE a Minneapolis e in altre città

Manifestazioni e proteste contro la politica di deportazioni di Donald Trump e la sua polizia antimmigrati si sono svolte a Minneapolis e in molte altre città americane. Per il secondo venerdì di seguito, migliaia di persone hanno sfidato il gelo, saltando scuola, lavoro e chiudendo attività commerciali, per partecipare ad una dimostrazione di fronte all'edificio federale della città del Minnesota, diventato il centro della protesta contro l'operazione che da settimane ha fatto precipitare nel caos la città e provocato la morte di due cittadini americani, uccisi dagli agenti federali.
Prossimi video
Epstein, diffuse altre tre milioni di pagine di documenti
Mondo
Sky Tg24 Mondo, intesa per la tregua tra Siria e curdi
Mondo
Sciopero generale a Minneapolis, protestano in migliaia
Mondo
Caso Epstein, diffuse altre 3 mln di pagine di documenti
Mondo
Bruce Springsteen suona a Minneapolis contro l'Ice
Mondo
Caso Epstein, dip. Giustizia: non abbiamo protetto Trump
Mondo
Siria, accordo tra governo e curdi per cessate il fuoco
Mondo