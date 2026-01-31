Offerte Sky
Usa, manifestazioni anti-ICE a Minneapolis e in altre città

Mondo

Manifestazioni e proteste contro la politica di deportazioni di Donald Trump e la sua polizia antimmigrati si sono svolte a Minneapolis e in molte altre città americane. Per il secondo venerdì di seguito, migliaia di persone hanno sfidato il gelo, saltando scuola, lavoro e chiudendo attività commerciali, per partecipare ad una dimostrazione di fronte all'edificio federale della città del Minnesota, diventato il centro della protesta contro l'operazione che da settimane ha fatto precipitare nel caos la città e provocato la morte di due cittadini americani, uccisi dagli agenti federali.

