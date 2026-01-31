Offerte Sky
Ucraina, freddo estremo a Kiev: allestiti rifugi d’emergenza

Mondo

Le temperature gelide e le continue interruzioni di corrente hanno costretto i residenti di Kiev a cercare rifugio in "punti di riscaldamento" di emergenza. Tra questi, una scuola nel distretto di Desnyanskyi

