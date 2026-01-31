Venezuela, annunciata amnistia per i prigionieri politici

La presidente ad interim venezuelana, Delcy Rodríguez, ha annunciato l'amnistia per i prigionieri politici che ancora rimangono in prigione, dopo le scarcerazioni avviate dopo la cattura di Nicolas Maduro da parte degli americani il tre gennaio scorso.
Prossimi video
Epstein, diffuse altre tre milioni di pagine di documenti
Mondo
Sky Tg24 Mondo, intesa per la tregua tra Siria e curdi
Mondo
Sciopero generale a Minneapolis, protestano in migliaia
Mondo
Caso Epstein, diffuse altre 3 mln di pagine di documenti
Mondo
Bruce Springsteen suona a Minneapolis contro l'Ice
Mondo
Caso Epstein, dip. Giustizia: non abbiamo protetto Trump
Mondo
Siria, accordo tra governo e curdi per cessate il fuoco
Mondo