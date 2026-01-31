Offerte Sky
Venezuela, annunciata amnistia per i prigionieri politici

Mondo

La presidente ad interim venezuelana, Delcy Rodríguez, ha annunciato l'amnistia per i prigionieri politici che ancora rimangono in prigione, dopo le scarcerazioni avviate dopo la cattura di Nicolas Maduro da parte degli americani il tre gennaio scorso.

