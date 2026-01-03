Offerte Sky
Incendio a Crans-Montana, indagini su sicurezza del locale

Mondo

Cittadini e turisti della località svizzera di Crans-Montana hanno portato fiori e lumini sul luogo della strage di Capodanno. Proseguono le indagini sull’incendio, scoppiato in un bar, che ha causato decine di morti e numerosi feriti. Gli inquirenti svizzeri ipotizzano che il rogo sia partito da candele decorative tenute troppo vicine al soffitto durante la festa. Sotto esame le recenti ristrutturazioni, i sistemi antincendio e le vie di fuga del locale. Le autorità spiegano che l’identificazione delle vittime richiederà tempo a causa delle gravi condizioni dei corpi.

