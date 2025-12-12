Offerte Sky
Gaza, piogge torrenziali allagano campi dei profughi

Mondo

Il 12 dicembre piogge intense hanno allagato centinaia di tende nei campi per sfollati della Striscia di Gaza, in particolare nell’area di Nuseirat. L’acqua ha invaso i rifugi improvvisati, rendendo impossibile dormire e distruggendo scorte di cibo. Le autorità locali hanno riferito difficoltà negli interventi di emergenza a causa di carenze di carburante e mezzi danneggiati dalla guerra. Le Nazioni Unite avvertono che centinaia di migliaia di persone restano esposte a gravi rischi sanitari, mentre l’ingresso di materiali per rinforzare le tende è ancora limitato.

