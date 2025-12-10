Inondazioni in Iraq, crolla una sezione di un ponte

Una sezione del ponte che collega Baghdad e Kirkuk è crollata dopo che un’inondazione ha colpito il distretto di Tuz Khurmatu
