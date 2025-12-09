Nelle province thailandesi di Sa Kaeo, Surin e Sisaket numerose abitazioni sono state colpite dal fuoco di artiglieria dell'esercito cambogiano. I bombardamenti hanno divelto i tetti delle case e creato buchi nei muri.
Prossimi video
Indonesia, incendio in ufficio a Giacarta: decine di morti
Mondo
Thailandia, numerose case colpite dall'esercito cambogiano
Mondo
Timeline, il viaggio di Zelensky a Roma
Mondo
Ucraina, Papa a Zelensky: "Proseguire dialogo per pace"
Mondo
Papa Leone XIV incontra Zelensky per pace in Ucraina
Mondo
Migranti, ok dell'Ue a rimpatri veloci e lista Paesi sicuri
Mondo
San Paolo, rubate opere di Matisse e Portinari: un arrestato
Mondo