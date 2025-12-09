Offerte Sky
Thailandia, numerose case colpite dall'esercito cambogiano

Mondo

Nelle province thailandesi di Sa Kaeo, Surin e Sisaket numerose abitazioni sono state colpite dal fuoco di artiglieria dell'esercito cambogiano. I bombardamenti hanno divelto i tetti delle case e creato buchi nei muri.

