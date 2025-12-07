Grecia, scontri con la polizia per le strade di Atene

Ad Atene, in Grecia, i manifestanti si sono scontrati con la polizia durante un corteo indetto per il 17esimo anniversario dell'uccisione di un adolescente da parte della polizia. Gli agenti hanno lanciato gas lacrimogeni e bombe stordenti contro i presenti, che hanno marciato per ricordare il 15enne morto nel 2008.
