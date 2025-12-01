Il 30 novembre Milano ha inaugurato i test del nuovo “Milano Ice Park”, il palazzetto del ghiaccio allestito nei padiglioni della Fiera di Rho-Pero per i Giochi olimpici invernali 2026. La struttura, già completa di pista, spalti e aree tecniche, ospita nel weekend la tappa della ISU Speed Skating Junior World Cup, mentre dall’8 al 14 dicembre toccherà ai Mondiali U20 di hockey. Gli eventi, aperti al pubblico e con la partecipazione di oltre quattromila studenti, servono a verificare impianti, flussi e organizzazione in vista dei Giochi. Gli organizzatori definiscono i test un’occasione per avvicinare i giovani ai valori olimpici.
Prossimi video
Scandalo Uk, Sas accusato di crimini di guerra in Afghanistan
Mondo
Asia, inondazioni provocano più di mille vittime
Mondo
Ucraina, cos'è l'operazione Midas che scuote il governo Zelensky
Mondo
Attacco missilistico su Dnipro, danneggiata l’università
Mondo
Milano, primo test per il nuovo Ice Park olimpico
Mondo
Alluvioni e frane in Indonesia, centinaia di vittime
Mondo
Papa Leone XIV in Libano: piantato albero a Beirut
Mondo