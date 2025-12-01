Milano, primo test per il nuovo Ice Park olimpico

Offerte Black Friday
Il 30 novembre Milano ha inaugurato i test del nuovo “Milano Ice Park”, il palazzetto del ghiaccio allestito nei padiglioni della Fiera di Rho-Pero per i Giochi olimpici invernali 2026. La struttura, già completa di pista, spalti e aree tecniche, ospita nel weekend la tappa della ISU Speed Skating Junior World Cup, mentre dall’8 al 14 dicembre toccherà ai Mondiali U20 di hockey. Gli eventi, aperti al pubblico e con la partecipazione di oltre quattromila studenti, servono a verificare impianti, flussi e organizzazione in vista dei Giochi. Gli organizzatori definiscono i test un’occasione per avvicinare i giovani ai valori olimpici.

