Colloqui Usa-Ucraina a Miami, Rubio: “C’è ancora da fare”

I colloqui a Miami "sono stati produttivi, ma c'è ancora lavoro da fare" ha detto il segretario di Stato americano mentre il capo della delegazione ucraina Rustem Umerov li ha definiti "produttivi, un successo". Zelensky che ha ringraziato il team americano "per il tempo impiegato". E anche Trump vede 'buone chance' per un accordo di pace dopo i colloqui in Florida, definiti 'tosti ma molto costruttivi'