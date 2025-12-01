Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Colloqui Usa-Ucraina a Miami, Rubio: “C’è ancora da fare”

Mondo

I colloqui a Miami "sono stati produttivi, ma c'è ancora lavoro da fare" ha detto il segretario di Stato americano mentre il capo della delegazione ucraina Rustem Umerov li ha definiti "produttivi, un successo". Zelensky che ha ringraziato il team americano "per il tempo impiegato". E anche Trump vede 'buone chance' per un accordo di pace dopo i colloqui in Florida, definiti 'tosti ma molto costruttivi'

Prossimi video

Il viaggio pastorale del Papa in Libano

Mondo

Missione in Libano, Papa Leone XIV: offrire ai giovani prospettive di rinascita e crescita

Mondo

Rio de Janeiro, inaugurato l’albero di Natale alto 80 metri

Mondo

Inondazione in Sri Lanka, centinaia di morti e dispersi

Mondo

Colloqui Usa-Ucraina a Miami, Rubio: “C’è ancora da fare”

Mondo

Incendio Hong Kong: trovati corpi su tetti e nelle scale

Mondo